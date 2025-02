F1, Alonso "canta" al Festival di Sanremo con Francesca Michielin e sogna un duetto con Verstappen a LeMans

Fernando Alonso sul palco di Sanremo? Sì, con Francesca Michielin. L'ex pilota della Ferrari è presente nel video della sua canzone per il Festival. Dal matrimonio con Raquel del Rosario al flirt con Taylor Swift, il rapporto di Alonso e la musica

Non è la prima volta e conoscendo il personaggio non sarà l’ultima. Lo ha fatto di nuovo, Fernando Alonso. Dal circus della F1 al palco dell’Ariston è un attimo per il pilota dell’Aston Martin. Lo spagnolo sarà virtualmente al Festival di Sanremo che inizia la prossima settimana. Ancora una volta idealmente al fianco della sua grande amica e tifosa Francesca Michielin che in queste ore ha svelato la partecipazione dell’ex Ferrari al video che accompagna la sua canzone “Fango in Paradiso” che porterà alla kermesse canora. Intanto circola la voce di una pazza idea di creare un dream team da sballo per una futura 24 ore di Le Mans che vede nella stessa squadra lo stesso Alonso nientemeno che con Max Verstappen.

Alonso nel video di Francesca Michielin

Alonso ha fatto un cameo nel nuovo video di Francesca Michielin, che accompagna la canzone “Fango in Paradiso” che verrà presentata la prossima settimana al Festival di Sanremo 2025. A svelarlo la stessa cantante che sui suoi profili social ha “spoilerato” un breve frammento del videomusicale che si chiude proprio col faccione del 2 volte campione del mondo. Anche il post di accompagnamento richiama la presenza dell’ex pilota Ferrari: “Quasi in pole position”.

L’amicizia tra Alonso e Michielin, le altre collaborazioni

Quello tra Fernando Alonso e Francesca Michielin è un bel rapporto di stima e amicizia. Che ha visto il pilota asturiano spesso al fianco della cantante che non ha mai nascosto di essere una sua tifosa sfegatata. Tanto che nel 2018 Francesca gli ha dedicato una canzone intitolata proprio “Alonso“. Nella canzone, la cantante tra i vari versi dice: “Andrei anche a piedi nelle Asturie per dirti che per me sarai sempre speciale”.

Ma non è tutto. Nel 2022 Francesca Michielin ha partecipato al Festival di Sanremo solo nella serata delle cover al fianco di Emma Marrone. In quell’occasione per portarla al palco dell’Ariston, in tempo per le prove e quant’altro, ha avuto, come detto da lei stessa in un altro video-siparietto pubblicato all’epoca sui social, un’autista di eccezione, vale a dire proprio Fernando Alonso.

Alonso a Sanremo 2011 e le relazioni con Raquel del Rosario e Taylor Swift

Fernando Alonso e la musica, un rapporto molto stretto. Non solo a livello di amicizia e collaborazioni. Non a caso lo spagnolo ha avuto diverse relazioni amorose con cantanti e anche di grande successo. Il suo primo matrimonio, ai tempi della Ferrari, è stato con Raquel del Rosario, cantante del gruppo pop spagnolo El Sueño del Morfeo. Proprio per stare al fianco dell’allora moglie, Nando su ospite a Sanremo nel 2011 salendo sul palco con Gianni Morandi presentatore di quell’anno.

Oltre la Michielin, Melendi, cantante spagnolo come lui, scrisse anche una canzone ispirata a Fernando Alonso , intitolata “El Nano”, inclusa nell’album “Que el cielo espera sentao”. E poi in tempi più recente c’è stato un presunto flirt con la pop star internazionale Taylor Swift. Sebbene questa relazione non sia mia stata confermata dai diretti protagonsti, la Swift ha indirettamente citato il pilota spagnolo nella canzone intitolata ‘imgonnagetyouback’ dove ad un certo punto canta: “Sono un’Aston Martin che hai guidato dritta nel fosso. Poi sei corso e ti sei nascosto”.

Alonso e Verstappen, pazza idea 24 ore di LeMans

Tornando a questioni più meramente motoristiche in queste ultime ore una dichiarazione di Max Verstappen ha rilanciato l’idea di una partecipazione dell’olandese 4 volte campione del mondo alla 24 Ore di LeMans proprio con Fernando Alonso, che la grande corsa di durata l’ha già vinta, per una coppia da sogno che metterebbe in pista 6 mondiali di F1.