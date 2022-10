F1, Alonso: "Contento di aver potuto garantire uno show al pubblico"

09-10-2022 13:41

Buona giornata per l’Alpine, con il due volte iridato Fernando Alonso che porta la sua monoposto fino al settimo posto alla bandiera a scacchi. Rimane un po’ rammaricato Alonso per non essere riuscito, nel finale, a superare Seb Vettel.

Queste le sue parole:

“E’ stata una corsa molto bella anche se davvero caotica Sono felice lo stesso, dato che alla fine siamo stati in grado di garantire un bello show ai fan. Abbiamo conquistato parecchi punti e credo che avremmo avuto anche la chance di farne di più. E’ stato difficile gestire il bagnato, le Safety Car e la bandiera rossa. Ci sono stati pure un paio di momento che sono certo verranno analizzati dettagliatamente per migliorare in futuro. Faccio le mie congratulazioni a Max per il suo mondiale: lo ha meritato e mi auguro che l’anno prossimo possa avere più rivali”.