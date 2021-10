F1, Alonso: “Hamilton non avrà vita facile con Russell in squadra”

21-10-2021 12:24

Lewis Hamilton non avrà vita “facile” in Mercedes con George Russell, e se lo dice un uomo e un pilota di esperienza come Fernando Alonso, allora bisogna credergli.

Secondo l’alfiere dell’Alpine, il prossimo anno, sarà sicuramente impegnativo per la scuderia della Stella visto che la sua lineup sarà formata da due talenti di classe cristallina. Ecco allora che il dualismo tra Russell ed Hamilton, potrebbe portare a belle battaglie, soprattutto se il team anglo-tedesco dovesse confermarsi nelle zone di vertice della classifica.

“Russell ha dimostrato più volte la propria velocità e il talento di cui dispone”, ha affermato lo spagnolo dell’Alpine. “L’anno scorso, ad esempio, quando è stato chiamato dalla Mercedes per il Gran Premio del Sakhir, è riuscito quasi a conquistare la prima vittoria in Formula 1 all’esordio assoluto in squadra”.

Questo mi porta a pensare che per Lewis Hamilton sarà una sfida difficile rispetto a quella che sta affrontando con Valtteri Bottas. In ogni caso sarà compito del team offrigli una vettura competitiva e in grado di dire la propria per la conquista del mondiale. Sarà un duello interessante”, ha concluso.

OMNISPORT