F1, Alonso: "Pronto a salire un gradino sul podio"

Le parole del pilota spagnolo al termine del GP di Australia

02-04-2023 10:32

Fernando Alonso ha parlato al termine del GP di Australia: “Siamo stati sulle montagne russe delle emozioni quest’oggi. Sono successe un sacco di cose in partenza. Nell’ultima mezz’ora è stato difficile capire cosa stava succedendo”.

Sul duello con Hamilton: “La gara è stata buona in termini di passo. Le Mercedes sono andate veramente forte e Lewis ha fatto un lavoro incredibile e ci accontentiamo del terzo posto. La prima ripartenza ci ha aiutato, mentre la seconda bandiera rossa no. Alla fine abbiamo avuto una nuova opportunità di vedere la bandiera a scacchi in posizione da podio”.

Tre gare e tre volte sul podio. Un inizio di stagione sicuramente molto positivo per Alonso e l’Aston Martin: “Spero di salire ancora di più sul podio e di prendermi magari un secondo posto già dal prossimo Gran Premio. Ora comunque dobbiamo festeggiare questo risultato”.