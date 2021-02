F1: "Alonso sarà in Bahrain per i test”

A seguito dell’incidente avvenuto ieri sulle strade di Lugano, mentre si stava allenando in bicicletta, il due volte campione del mondo è stato subito trasferito in ospedale a Berna e il team Alpine ha dato immediatamente aggiornamenti, precisando che il pilota era cosciente e in buone condizioni. Un grande spavento, ma per fortuna nulla che possa minare l’inizio della stagione nel circus.

Fernando Alonso infatti, potrebbe già essere operato nella giornata odierna per sistemare la frattura alla mandibola e ai denti, rendendo molto ottimisti i medici circa la sua presenza ai test in Bahrain che si svolgeranno esattamente tra un mese: “Se c’è una frattura mandibolare, si farà un esame per capire se c’è uno spostamento e in quel caso valutare l’inserimento di una piastra”, ha dichiarato il medico specialista, Dr Jose Gonzalez, ad AS.

“Se si tratta davvero di una frattura netta, non dovrebbero essere necessari ulteriori esami. In ogni caso, qualunque cosa sia, non è un grave infortunio. Si può dire, con quasi totale certezza, che sarà ai test pre-stagionali in Bahrain senza problemi”.

OMNISPORT | 12-02-2021 09:22