F1, Alonso: “Verstappen al momento è il migliore”

Dopo i primi GP stagionali, si è capito che la lotta fino al termine della stagione sarà indubbiamente tra due macchine e due piloti. La Mercedes del sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen.

Fernando Alonso ha voluto dire la sua, parlato del testa a testa tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Lo spagnolo della Alpine ritiene che attualmente l’olandese della Red Bull sia il miglior pilota in griglia, nonostante Hamilton abbia vinto tre GP contro l’unica vittoria (a Imola) di Verstappen.

“In F1 è sempre difficile giudicare un pilota rispetto ad un altro, ognuno ha le sue caratteristiche; c’è chi è veloce sul giro singolo, chi è più consistente in gara, chi è bravo in partenza o molto aggressivo… – le parole di Alonso a F1-Insider.com – Per me attualmente il miglior pilota è Max Verstappen. Mi piace guardarlo guidare, corre sempre all’attacco, se è terzo già sai che rimonterà e succederà qualcosa, è un pilota che ci prova sempre. Ha uno stile aggressivo, magari rischioso perché può condurlo più facilmente all’errore, ma è davvero un pilota spettacolare”.

OMNISPORT | 17-05-2021 11:49