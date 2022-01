F1, Aston Martin: è Mike Krack il nuovo team principal

14-01-2022 14:38

Quasi a tempo di record, l’Aston Martin ha trovato il suo nuovo team principal. Sarà infatti Mick Krack il successore di Otmar Szafnauer, separatosi nei giorni scorsi dalla scuderia inglese.

“È onore essere stato nominato Team Principal dell’Aston Martin, sono molto grato a Lawrence Stroll e Martin Whitmarsh per avermi dato un’opportunità così fantastica. Aston Martin è uno dei più grandi marchi automobilistici del mondo e il fatto di essere stato chiamato a svolgere un ruolo di primo piano è una sfida che ho intenzione di raccogliere con energia ed entusiasmo” ha dichiarato il tedesco dopo l’annuncio.

“Lavoro nel motorsport da oltre 20 anni e ho lavorato in Formula 1 con Sebastian Vettel nel 2006 e nel 2007 quando ero un ingegnere della BMW-Sauber e lui era il collaudatore del team. Ho un grande rispetto per la sua velocità e abilità, e sarà fantastico ritrovarlo. Anche Lance Stroll è un pilota davvero veloce e di talento, con 100 Gran Premi all’attivo, e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui” ha proseguito Krack prima di chiudere con una promessa.

“Lavoreremo in maniera incredibilmente intensa. Vogliamo vincere. Insieme, lo faremo”.

