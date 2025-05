F1 Barcellona, perchè Leclerc ha fatto un solo giro in Q3: la decisione di Charles nel team radio con Bozzi

Strana decisione di Leclerc che nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna decide di non fare un secondo giro veloce per tenersi un set di gomme per la gara, la decisione comunicata via radio

Charles Leclerc che esce dalla Ferrari, si toglie il casco mentre tutti gli altri entrano in pista per il secondo e ultimo time attack in Q3. Immagine che stride un po’ nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna. E che condanna il monegasco alla settima piazza sulla griglia di partenza comandata dal poleman Piastri e che vede Hamilton quinto e davanti a lui. Ma c’è un perchè Leclerc ha rinunciato al secondo giro veloce e a comunicarlo per primo è stato proprio lui al suo ingegnere di pista Bryan Bozzi.

Uno-due Mclaren a Barcellona: Hamilton 5°, Leclerc 7°

C’è la McLaren di Oscar Piastri davanti a tutti nella griglia di partenza del Gran Premio di Spagna, nona tappa del Mondiale di F1 che si corre domenica sulla pista di Montmelò a Barcellona. Con lui in prima fila a completare la doppietta papaya, Lando Norris. In seconda fila Verstappen con la Red Bull e Russell con la Mercedes. Quindi la prima Ferrari, quella di Lewis Hamilton quinto che in terza fila avrà al suo fianco Kimi Antonelli. Alle spalle dell’inglese c’è l’altra rossa di Charles Leclerc.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Leclerc decide di non fare il secondo giro veloce in Q3

Nel momento decisivo delle qualifiche, mentre tutti montavano l’ultimo set di gomme nuove per andare in pista nel Q3 e giocarsi la pole e/o la migliore piazza possibile in griglia, Charles Leclerc è sceso dalla sua Ferrari SF-25, tolti guanti e casco, rinunciando a scendere in pista per migliorare il tempo che al momento gli garantiva il 4° posto.

Una scelta che ha pagato, in negativo. La pista di Barcellona gommandosi ha offerto la possibilità di migliorarsi a tutti: Verstappen, Hamilton e Antonelli hanno sopravanzato così Leclerc che da 4° è diventato 7°.

Leclerc preferisce tenere un set di gomme nuove: il team radio

Charles ha fatto una scelta estrema e nelle dichiarazioni post qualifica se n’è preso la piena responsabilità. Il monegasco ha preferito tenersi un set di gomme nuove per la gara invece che migliorare il tempo e tenere la posizione, poteva giocarsi la seconda fila con Verstappen e Russell.

Lo si capisce nel team radio in cui lo stesso Leclerc comunica fin da subito, dopo il suo primo time attack, la decisione al suo ingegnere di pista, Bryan Bozzi:

Leclerc : «Con l’altro set non andrò più veloce, quindi sì, so che siamo un po’ svantaggiati, ma è così»

: «Con l’altro set non andrò più veloce, quindi sì, so che siamo un po’ svantaggiati, ma è così» Bryan: « Ricevuto. Lo monteremo comunque e poi decideremo»

Per la gara Leclerc dunque avrà a disposizione due set di gomme medie e uno di gomme soft nuovi.