F1, Bernie Ecclestone punge Lewis Hamilton: "Inventa scuse"

17-12-2021 14:06

Bernie Ecclestone si è detto deluso dal comportamento di Toto Wolff e Lewis Hamilton, che hanno entrambi disertato il gran gala di fine stagione della Fia a Parigi. A racingnews365 l’ex patron del circus non le ha mandate a dire: “Sono stato molto, molto, molto, molto sorpreso dall’atteggiamento della Mercedes, perché non li ho mai visti agire in questo modo, dopo la gara”.

“Ovviamente le persone che perdono in una competizione, non possono essere così felici come i vincitori. Ma c’è sempre un modo di reagire, e loro lo hanno scelto di farlo in questa maniera. Inoltre, per quanto riguarda il non presentarsi, qualcuno si è anche infastidito: ci sono molte persone che lavorano e dedicano molto molto del loro tempo e del loro impegno per organizzare il mondiale, e non solo per riconoscere i vincitori”, ha spiegato Ecclestone.

Poi Bernie si è rivolto proprio a Lewis: “Ad Hamilton non avrebbe fatto male venir qui. Si è inventato una scusa per non esserci, cosa a cui nessuno crede. È riuscito a presentarsi a 22 gare, quindi credo che avrebbe potuto fare uno sforzo per venir qui”.

OMNISPORT