F1, Binotto: "Felice per Leclerc, doppietta era alla portata"

10-07-2022 17:48

Una giornata da gioie e dolori per Mattia Binotto, team principal della Ferrari. Charles Leclerc è tornato alla vittoria in Austria, sulla pista di Spielberg, undicesimo appuntamento del Mondiale F12022, mentre Carlos Sainz è stato costretto al ritiro a causa di un problema alla monoposto, che ha preso letteralmente fuoco nella parte finale di gara.

Questa l’analisi di Binotto:

“Credo che oggi si siano viste tanti aspetti positive, a parte la vittoria. Ottimo per Leclerc, era fondamentale per lui. Due successi consecutivi per Ferrari su due tracciati differenti tra loro, ci fa ben sperare per l’avvenire. Abbiamo fatto un gran bel lavoro sul passo gara, sull’usura delle gomme e con i pit-stop: oggi possiamo sorridere per queste cose positive. La doppietta era alla portata. C’è dispiacere, era una semplice doppietta. Non siamo a posto con i problemi di affidabilità, serve migliorare. Serve anche comprendere bene e cercare di trovare soluzioni per il futuro prossimo”.