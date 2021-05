F1, Binotto: “Vogliamo delle modifiche ai track limits"

In questo inizio di stagione non sono mancate polemiche accese in merito ai Tracks limits imposti dalla federazione.

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto, ha ammesso come a Barcellona le varie scuderie hanno affrontato anche questo problema e cercheranno di risolverlo per il futuro. Dopo queste prime tre gare infatti, sono parecchie le lamentele proprio in merito ai Tracks Limits.

“È stata sollevata la questione sulla modifica, ma questo non può essere fatto dall’oggi al domani – ha ammesso Binotto – Dobbiamo trovare una soluzione semplice che sia comprensibile per i fan. Non fa bene allo spettacolo quando ci sono continue controversie sui confini della pista, durante la gara o dopo il traguardo. Dare piena libertà ai piloti? Forse questo causerebbe l’interruzione di questa discussione. Credo che se troviamo una soluzione semplice a questo problema, sarebbe la migliore per tutti”.

OMNISPORT | 11-05-2021 12:31