F1, Bottas: "La pole mi mancava da tempo"

Valtteri Bottas ha conquistato la pole in Portogallo: “E’ una bella sensazione tornare in pole, è passato un bel po’ di tempo – ha detto il pilota della Mercedes -. Le qualifiche sono state un problema nelle prime gare per via delle gomme, ma è bello vedere che il lavoro dà i suoi frutti e spero di fare bene nella gara di domani”.

La strategia adottata ha funzionato: “Per tutto il weekend siamo andati meglio con le medie, preferendole alle morbide, e questa strategia ha funzionato. Sono contento del risultato molto positivo, domani partiremo con le medie. La strategia per domani? Concentrarci sulla partenza, poi vedremo, ma la strategia più importante sarà arrivare alla vittoria”.

OMNISPORT | 01-05-2021 17:44