F1, Brawn: “Le squadre sono favorevoli al tetto ingaggi per i piloti”

Secondo quanto dichiarato dal Direttore generale e sportivo di Liberty Media, il management della Formula 1 starebbe lavorando all’introduzione di “budget cap” anche per i piloti, il quale permetterebbe non solo una riduzione generale dei costi, ma anche una maggiore “mobilità” delle piccole strutture all’interno del mercato.

Ross Brawn non ha infatti escluso l’introduzione di un tetto salariare per i piloti a partire dalla stagione 2023.

Una soluzione senza dubbio interessante e già discussa nelle ultime riunioni dello Strategy, ma che ovviamente dovrà essere avallata dagli stessi piloti (Hamilton si è già detto contrario) e da Ferrari, Mercedes e Red Bull.

“Penso che tutte le scuderie siano favorevoli all’introduzione di un tetto salariale per i piloti”, ha affermato Ross Brawn. “Probabilmente lo introdurremo nei prossimi anni. La Formula 1 ha dovuto cambiare dal punto di vista finanziario per aiutare le squadre a sostenere i costi. L’obiettivo comune è quello di ridurre le spese totali, anche se il regolamento permette una certa flessibilità su come si possono spendere i budget”.

OMNISPORT | 18-01-2021 12:52