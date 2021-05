F1, Brown: "Incidente Hamilton-Verstappen? Questione di tempo"

In un’intervista rilasciata RaceFans, il CEO della McLaren Zak Brown ha fatto molto discutere per una dichiarazione su Hamilton e Verstappen: “Le rivalità sono grandi in questo sport e avendo questi due ragazzi coinvolti, si spera che ad un certo punto nel corso dell’anno si possa creare qualche opportunità per noi. Penso che sia solo una questione di tempo prima che entrambi siano determinati a non cedere in una curva e nessuno ne esca fuori“.

Il boss di casa McLaren è comunque contento che Hamilton abbia un degno avversario: “Penso che sia una cosa fantastica per la Formula 1. Lewis ha avuto una vita abbastanza facile al di fuori di quell’unico anno con Nico [Rosberg]. Credo che sia una grande rivalità – ha sottolineato Brown – Verstappen ha spinto Lewis a fare un ulteriore passo in avanti. Non che ne avesse bisogno. È sicuramente al suo massimo livello. Penso che sia chiaro che Lewis è un pilota molto intelligente. Lo vedi seduto lì, in attesa di colpire e non è troppo impaziente. Questa è la sua esperienza che viene fuori“.

OMNISPORT | 17-05-2021 18:49