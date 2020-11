F1, Carlos Sainz senior non ha dubbi sul futuro Ferrari

La Formula 1 che si appresta a gareggiare in Turchia la settimana prossima guarda però inevitabilmente al futuro, sospesa tra 2021 ancora col vecchio regolamento e 2022 dove tutto o quasi dovrebbe cambiare a cominciare dalle monoposto. Tra quelli che guardano al futuro con speranza e sospetto c’è sicuramente la Ferrari dopo una stagione scialba. Sicuro del rilancio nell’immediato è Carlos Sainz, padre del Sainz junior che il prossimo anno sostituirà Vettel sulla rossa di Maranello.

Le parole di Sainz senior sul futuro Ferrari

Carlos Sainz senior, intervistato dall’agenzia stampa EFE, e ripreso da f1grandprix.motorionline.com, al pari del figlio si dice tranquillo su quella che sarà l’esperienza in Ferrari: “Non chiedo informazioni privilegiato a Carlos, per rispetto a lui e alla Ferrari ma da quello che si sente in giro, a Maranello stanno realizzando un nuovo motore e stanno sviluppando in modo positivo la vettura“.

Parole che arrivano quasi in parallelo con quelle pronunciate la settimana scorsa dal team principal della Ferrari, Mattia Binotto che ha rivelato come i dati che arrivano dal futuro motore della monoposto del Cavallino per il 2021 “sono molto promettenti“.

Dopo l’annuncio dell’approdo di Sainz junior in Ferrari e la stagione difficile della scuderia di Maranello spesso alle spalle della McLaren guidata dallo spagnolo, in molti hanno pensato ad un pentimento del clan Saìnz sulla scelta di andare a guidare le monoposto del cavallino rampante. Ma, come già fatto nel recente passato da Sainz junior, anche Sainz senior conferma: “Carlos è pienamente fiducioso che, se c’è una squadra in grado di reagire in breve tempo, quella è la Ferrari. Non ha dubbi”.

SPORTEVAI | 09-11-2020 09:56