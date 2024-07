F1, Russell mossa vincente di Spa: Leclerc crollo fatale. Come cambiano classifica piloti e costruttori

Cosa è successo nel Gp del Belgio con la vittoria di George Russell magistrale nella scelta dell'unica sosta davanti a Hamilton e Piastri, Leclerc ai piedi del podio. Come cambiano classifica piloti e costruttori

La doppietta della Mercedes che non ti aspetti. Soprattutto con un Russell nascosto per tutta la gara a beffare tutti con una scelta azzardata quanto vincente. Hamilton resta beffato dopo essersi meritato la vittoria, idem Leclerc che crolla nel finale dopo essere stato in lizza per qualcosa di più anche del podio. E Max? Verstappen non sa più vincere, quarta gara di fila senza successo. Questo e altro nel Gran Premio del Belgio.

Gp Belgio: la mossa vincente di Russell, il crollo di Leclerc

Ci aveva forse pensato Carlos Sainz, lo ha fatto invece George Russell. Una sola sosta per beffare tutti quanti. Una mossa alla Kimi Raikkonen maestro nella gestione degli penumatici. L’inglese della Mercedes mentre gli altri si affannavano a coprirsi l’un l’altro. Ed è lì che è nata l’ideona, partorita proprio dalla mente di Russell: andare fino in fondo con le gomme hard cambiate peraltro dopo la prima decina di giri. Un capolavoro che ha sorpreso tutti gli altri. Primo fra tutti Lewis Hamilton che è riuscito sì a rimontare nel finale ma senza lo spunto per sorpassare il compagno.

Peccato invece per Charles Leclerc che partiva dalla pole e che per i primi giri è sembrato avere un grande ritmo al netto del sorpasso subito al 3° giro da Hamilton. Charles ha forse anticipato troppo il secondo pit stop per coprire un po’ l’undercut di Perez spaventati dal bluff dei meccanici McLaren. Nel finale il degrado gomme ha presentato il conto alla SF-24 e il monegasco ha perso il podio riuscendo però da par suo a tenere dietro Verstappen e Norris.

La cronaca e il report del Gran Premio del Belgio

F1, la nuova classifica mondiale piloti dopo il Gp del Belgio

1. Max Verstappen (Red Bull) 275



2. Lando Norris (McLaren) 198

3. Charles Leclerc (Ferrari) 174

4. Oscar Piastri (McLaren) 164

5. Carlos Sainz (Ferrari) 160

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 143

7. George Russell (Mercedes) 141

La classifica piloti completa

F1, la nuova classifica del mondiale costruttori dopo il Belgio

1. Red Bull 403

2. McLaren 362

3. Ferrari 340

4. Mercedes 284

5. Aston Martin 71

F1: ora la sosta, il Mondiale torna a fine agosto con Zandvoort e Monza

Finalmente un po’ di riposo. Dopo una intensa prima parte di stagione con 14 gare condensate in pochi mesi la F1 concede un “meritato” periodo di pausa. Una sosta estiva di un mese in cui per regolamento le fabbriche dovranno essere chiuse per almeno due settimane. Il calendario del Mondiale 2024 quindi prevede 4 settimane di stop, si torna in pista a fine agosto, nel week end del 23-25 con il Gran Premio di Olanda in casa Verstappen a Zandvoort, subito dopo back to back con la settimana dopo il Gp d’Italia a Monza a casa Ferrari nel primo fine settimana di settembre. Ma prima, come detto, un po’ di ferie…per tutti!