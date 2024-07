F1, Gp Belgio diretta live: tutti ai box, Sainz in testa davanti Norris, Hamilton e Leclerc

Cronaca in diretta

Partenza al palo per Charles Leclerc che approfitta della penalizzazione di dieci posizioni comminata a Max Verstappen per scattare davanti a tutti. Col monegasco in prima fila c'è un redivivo Sergio Perez che non partiva così avanti dal GP della Cina. In seconda fila ci sono però i minacciosissimi Lewis Hamilton e Lando Norris, pronti a giocarsi tutto per mettere più spazio possibile tra loro e Verstappen, al via dall'11esima casella. In terza fila c'è Piastri, vincitore sette giorni fa all'Hungaroring, insieme a Russell. Sainz parte settimo subito davanti al connazionale Alonso.

Per la Ferrari si tratta della pole numero 251, 93 più della McLaren, seconda all-time. Per Leclerc invece è la numero 25, il monegasco ha staccato due leggende conme Niki Lauda e Nelson Piquet e ora si trova a meno uno da Mika Hakkinen.

Splende il sole sul tracciato belga, cosa non scontata, in griglia invece si attende solo il giro di ricognizione.

GIRO 4. Leclerc si rianima e torna in zona DRS ma, per ora, non riesce a farsi vedere negli specchietti di Hamilton. Perez si è avvicinato a Leclerc ma dovrà difendersi da Piastri.

GIRO 6. Piastri davvero minaccioso alle spalle di Perez ma, per ora, non ha ancora trovato lo spunto giusto per passare il messicano della Red Bull.

La Formula 1 all’ultima fatica prima della sosta estiva. Si corre il Gran Premio del Belgio 14sima prova del Mondiale 2024 sulla mitica pista di Spa Francorchamps. E c’è la Ferrari di Charles Leclerc in pole position! La classifica piloti attualmente vede:

Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 265 punti Lando NORRIS (McLaren) – 189 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 162 punti Carlos SAINZ (Ferrari) – 154 punti Oscar PIASTRI (McLaren) – 149 punti Lewis HAMILTON (Mercedes) – 125 punti

Charles Leclerc che ha firmato la pole position del Gran Premio del Belgio. Merito suo, di un gran giro con le gomme intermedie, ma anche della penalizzazione di Max Verstappen che aveva fatto il miglior tempo inarrivabile per tutti ma scatterà 11° per effetto della penalità di 10 posizione per la sostituzione del motore endotermico sulla sua Red Bull. Sergio Perez partirà in prima fila.

In seconda fila partiranno Hamilton con la Mercedes e Norris con la McLaren, in terza le “gemelle di Piastri e Russell, quindi Alonso al fianco di Sainz “solo” 7° e in quinta fila un ispirato Ocon con la Alpine e la Williams di Albon. Verstappen si accomoderà in sesta fila 11°. Il Gran Premio del Belgio di F1 si corre sul circuito di Spa-Francorchamps lungo poco più di 7km, la gara conta di 44 giri e prenderà il via alle ore 15. La griglia di partenza è la seguente:

1a Fila 1. Charles Leclerc Ferrari 2. Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 2a Fila 3. Lewis Hamilton Mercedes 4. Lando Norris McLaren-Mercedes 3a Fila 5. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 6. George Russell Mercedes 4a Fila 7. Carlos Sainz Ferrari 8. Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 5a Fila 9. Esteban Ocon Alpine-Renault 10. Alexander Albon Williams-Mercedes 6a Fila 11. Max Verstappen* Red Bull-Honda RBPT 12. Pierre Gasly Alpine-Renault 7a Fila 13. Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 14. Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 8a Fila 15. Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 16. Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 9a Fila 17. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 18. Logan Sargeant Williams-Mercedes 10a Fila 19. Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 20. Yuki Tsunoda** Racing Bulls-Honda RBPT

* retrocesso di 10 posizioni per la sostituzione del motore endotermico

** partirà dal fondo dello schieramento per la sostituzione di diverse componenti della power unit