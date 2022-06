F1, Coronel: "Fossi nella Ferrari punterei su Verstappen"

27-06-2022 18:18

Le porte del mercato per Max Verstappen dovrebbero essere chiuse ancora per molto tempo, dato il suo lungo rinnovo di contratto con la Red Bull fino al 2028. Ma per Tom Coronel, pilota olandese di auto da turismo, la Ferrari dovrebbe fare un pensierino sul campione del mondo in carica della Formula 1.

Questo il suo commento nel podcast di RacingNews365: “La Red Bull gli ha fatto un contratto lungo, perché sa di avere in casa il miglior pilota. Se fossi nella Ferrari, però mi chiederei: quanto costa vedere Max lontano dalla Red Bull? Chi dice che non si può fare? Si vede subito il valore di Verstappen. Vale come tutta la Ferrari”.