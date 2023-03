F1, dall'Aston Martin messaggio a Vettel: "Avrà rimpianti"

Mikey Brown: "Deve aver pensato ‘Avrei potuto esserci io al posto di Alonso’".

12-03-2023 18:59

La grande sorpresa della Formula uno in questo inizio di stagione è decisamente l’Aston Martin, che nella prima gara del campionato ha ottenuto uno strepitoso terzo posto con Fernando Alonso dietro le Red Bull e davanti la Ferrari. Un grande risultato per il due volte campione del mondo spagnolo, ma c’è decisamente un’altra leggenda del Circus e anche ex pilota del Cavallino che starà avendo qualche rimpianto.

Mikey Brown, capo-meccanico di Alonso, in un’intervista a PitStop ha infatti raccontato un retroscena su Vettel, che si è ritirato proprio nel momento migliore dell’Aston Martin: “Seb mi ha mandato un messaggio domenica sera dopo la gara. Era molto contento per noi. Lui andava d’accordo con tutti i membri del team, non solo con me“.

Vettel difficilmente tornerà indietro sui suoi passi, ma Brown spera di rivederlo sulla griglia in futuro: “Mi piacerebbe vederlo ritornare. Quello che è successo deve avergli lasciato un sapore agrodolce in bocca. Deve aver pensato ‘Avrei potuto esserci io’. Ma, al tempo stesso, è felice per tutti. Vettel può tornare, basta guardare cosa ha fatto Alonso che a 41 anni è stato capace di tornare sul podio“.