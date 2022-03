F1, duro attacco di Horner alla Mercedes: "Bullismo con Masi"

08-03-2022 08:11

Nonostante manchino meno di due settimane all’inizio della stagione 2022 di F1, le scorie dell’ultima gara del 2021 si fanno ancora sentire. Merito, se così possiamo dire, del team principal Red Bull Horner, in questo caso, che torna ad attaccare la Mercedes toccando anche un tema molto serio, quello del bullismo. Queste le sue parole ai microfoni della BBC:

“È stato giusto licenziare Michael Masi (ex direttore di gara, ndr) sulla base della pressione che è stata fatta su di lui da una squadra rivale? Questo per me era ed è sbagliato, ed equivale al bullismo. Ha fatto degli errori anche contro di noi ed è stato frustrante, ma bisogna guardare al ruolo in cui si trovava e agli strumenti che aveva a disposizione. Non si può semplicemente dare la colpa a Michael, non è giusto. Noi abbiamo subìto alcune sue decisioni sbagliate, ma il suo ruolo comporta pressioni altissime. E online è stato bullizzato e minacciato di morte: questo non può assolutamente essere tollerato, non ha nulla a che fare con questo sport. Ecco perché ho parlato per Michael, perché pensavo che non avesse avuto alcun sostegno, che fosse stato abbandonato e che fosse vittima di una campagna passiva-aggressiva. Mi batterò sempre per qualcuno che è vittima di bullismo“.

OMNISPORT