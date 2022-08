24-08-2022 13:19

La lunga pausa estiva sta per finire e la Formula 1, da questo weekend, sarà impegnata per tre settimane di fila in tre Gran Premi, quelli del Belgio, d’Olanda e d’Italia, rispettivamente a Spa-Francorchamps, Zandvoort e Monza, tre luoghi storici del Circus anche se i circuiti attuali sono molto, se non completamente diversi da quello che erano negli anni cinquanta.

F1: da Spa le nuove regole anti-porpoising

Oltre alla sfida tra Red Bull e Ferrari, che vede la casa di Maranello nettamente in ritardo rispetto ai rivali sia nel mondiale piloti che in quello costruttori, l’attenzione è rivolta alla rivoluzione delle power unit prevista per il 2026 ma soprattutto al nuovo cambio di regolamenti a livello di metrica di oscillazione aerodinamica in chiave anti-porpoising, con cui la FIA spera di contrastare le oscillazioni verticali delle vetture e anche di limitarne la flessione del fondo. Queste modifiche entreranno in vigore già a Spa, ma per il 2023 le vetture dovranno anche avere vetture più alte di 15 millimetri, con un peso minimo di 796 kg da rispettare.

Ferrari, Binotto: “Cambiare le regole in corso d’opera è irresponsabile”

Da quanto si vocifera, i team più penalizzati saranno proprio Red Bull e Ferrari e quello che sarà invece maggiormente favorito sarà la Mercedes. A questo proposito il team principal della casa di Maranello Mattia Binotto non le ha mandate a dire alla FIA in un’intervista ad Auto, Motor und Sport, nella quale torna anche sull’argomento del budget cap.

“Quando si è trattato di modificare le norme sul peso minimo e sul budget cap, abbiamo partecipato agli incontri di coordinamento. In entrambi i casi, le norme sono state approvate con l’ampia maggioranza che è richiesta. Per quanto riguarda queste modifiche all’aerodinamica, a oggi ritengo che abbiano voluto compromettere il normale procedimento utilizzando la sicurezza come pretesto. Questo è scorretto. Il fondo non crea problemi di sicurezza, e nelle ultime gare si è visto. Introdurre nuove regole senza un motivo rilevante e così avanti nella stagione è irresponsabile nei confronti dei team”.

Ferrari, Binotto: “L’arrivo di Audi e Porsche nel 2026 non ci spaventa”

Binotto ha poi parlato dello scenario del 2026, che vedrà al via vetture che sostanzialmente dovranno avere motori con caratteristiche identiche o quasi, per favorire l’ingresso indolore di Audi e Porsche in Formula 1, con tanti saluti all’inventiva dei progettisti e del motoristi che è sempre stata il sale della massima categoria automobilistica ma che ormai da anni viene calpestata da una serie di regolamenti assurdi e restrittivi.