Binotto suona la carica: "La Ferrari può vincere ogni gara"

“Se ci sono stati momenti difficili in questi ultimi 18 mesi? Ogni giorno! Penso che non sia stato un viaggio facile dal 2019”.

A parlare, intervistato da Autosport, è Mattia Binotto, team principal della Ferrari. “Abbiamo passato un 2020 molto difficile. E poi il 2021”. Binotto sull’attuale Mondiale, che vede Charles Leclerc staccato di 80 punti dal leader Max Verstappen, sottolinea come “a volte ci sono gare in cui non abbiamo ottenuto quello che è il potenziale della vettura. Quindi non è facile. Ma – ha poi rimarcato – quello che posso dire è che sono felice in questo ruolo. Sono felice perché so di avere una grande squadra. La squadra è unita. È bello vederli lavorare insieme”.

La Formula 1 tornerà in pista, domenica 28 agosto, a Spa.“Dobbiamo continuare il nostro viaggio di miglioramento passo dopo passo, concentrandoci su ogni singola gara. Abbiamo – ha sottolineato Binotto – il potenziale per vincere le gare. Bisogna fare in modo di arrivare in prima posizione alla bandiera a scacchi. Ma questo non significa che dobbiamo cambiare il nostro approccio. Abbiamo dimostrato di poter fare un buon lavoro. Passo dopo passo dobbiamo abituarci e qualunque sarà il risultato per il 2022 cerchiamo di prepararci al 2023”.