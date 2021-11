F1, Ferrari: da Leclerc gesto commovente. "Mi sono scese le lacrime"

10-11-2021 07:45

Nemmeno il tempo di mandare in archivio il Gran Premio del Messico che il circus della Formula 1 si trasferisce in Brasile per la quart’ultima prova di un Mondiale sempre più serrato tra Verstappen ed Hamilton. Eppure le emozioni che ha regalato la gara messicana sono state tante. Una ha visto protagonista il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, 5° al traguardo ma commovente e commosso al tempo stesso per quanto successo dopo la gara.

Leclerc piange per l’abbraccio tra Sergio Perez e il padre

Nella corsa di casa Sergio Perez ha fatto una grande gara arrivando sul podio e provando, nel finale, a insidiare il 2° posto di Hamilton, rivale del suo compagno Vestappen nella corsa al titolo. E se da una parte l’olandese ha festeggiato la vittoria della corsa e l’allungo, chissà, forse decisivo, verso il titolo a +19 su Lewis, tutti gli occhi, le ovazioni e gli applausi erano per il pilota di casa, quel Checo adorato come un idolo.

Tra le immagini del post Gp del Messico ha fatto il giro del mondo l’abbraccio che il padre dello stesso pilota della Red Bull, Antonio Perez Garibay, ha riservato in mondovisione al figlio appena arrivato sul podio, circondato da tutta la famiglia e dall’affetto di tutto il Messico. Un gesto, l’abbraccio paterno, che ha colpito in maniera particolare Charles Leclerc.

Leclerc commosso chiama Perez. Il pilota monegasco della Ferrari sarebbe stato talmente colpito da questa scena da voler telefonare al collega Sergio Perez. A dirlo è stato proprio il papà di Checo, in un’intervista a marca.com:

“Mio figlio ha ricevuto una chiamata da Charles Leclerc. Nella telefonata gli ha detto di aver pianto vedendo quanto io e lui abbiamo festeggiato il suo podio in Messico, e che il tutto lo ha reso molto felice, pur portandolo a pensare a quanto lo avrebbe reso fiero, vivere momenti simili con suo padre. Io non sapevo che il padre di Charles fosse morto”.

Leclerc e il papà che non c’è più, un dolore riemerso

Il pianto di Leclerc, vedendo l’abbraccio tra padre e figlio Perez, è dettata dal fatto che, come ha sottolineato il papà di Checo, il pilota della Ferrari ha perso il padre Hervè, nel giugno 2017 dopo una lunga malattia. Charles Leclerc era molto legato al padre che lo aveva seguito nei suoi inizi di carriera, con i kart, fino all’approdo sulle monoposto, la Formula 2 che Charles stava correndo anche quel giugno del 2017 quando perse il papà.

Pochi giorni dopo la grave perdita, Leclerc, già nel programma Ferrari Driver Academy, e in lotta per il campionato, giunse a Baku con il dolore nel cuore, per lo stupore di Maurizio Arrivabene, allora team principal del team di Maranello, che oltre a vederlo salire sul jet diretto in Azerbaijan, lo vide anche demolire la concorrenza in ogni singola sessione del week-end andando a vincere la corsa per poi scoppiare in lacrime sul podio.

La foto di Hervè Leclerc che abbraccia il piccolo Charles dopo un successo tra i kart campeggia in bella mostra come header della pagina Facebook del pilota numero 16 della Ferrari. Quell’abbraccio che oggi il grande Charles rimpiange di non poter avere per le vittorie del futuro.

