F1, Ferrari: già duello tra Leclerc e Sainz. Le parole di Binotto

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto nella conferenza stampa di fine anno aveva dichiarato che nel team non ci sarebbero state gerarchie tra i due piloti: il neo arrivato Carlos Sainz sarà lasciato libero di lottare con Charles Leclerc, almeno nelle prime gare, per decidere poi su chi puntare nel corso del Mondiale.

Un concetto ulteriormente spiegato da Binotto in una nuova intervista: “È un pilota veloce, è molto forte. Se guardiamo la stagione 2020 che ha realizzato, è stata davvero un’ottima. È stato ancora più veloce in qualifica rispetto agli anni passati. È un pilota molto forte. Penso che sia uno di quei piloti che finisce le gare molto spesso e normalmente migliora la sua posizione rispetto alle qualifiche”, sono le parole riportate da RaceFans.net.

Leclerc troverà così pane per i suoi denti: “Ha avuto molte stagioni in diversi team, diverse metodologie in termini di lavoro con gli ingegneri, approccio al set-up. Ci porterà sicuramente un’esperienza diversa che siamo, ancora una volta, molto disponibili ad ascoltare e alla fine imparare dove possibile”.

Binotto però si augura che non si ripetano i contrasti già visti con Vettel: “Mi aspetto che anche lui sia un ottimo compagno di squadra per Charles. Penso che i due si troveranno molto bene. Mi aspetto che sia un gran lavoratore. Mi aspetto che sia un leader. Mi aspetto che aiuti a sviluppare la squadra e che la squadra diventi più forte in futuro. Questo già nel 2021. Non penso che dobbiamo aspettare il 2022, penso trarremo vantaggio dal suo ingresso in Ferrari”.

OMNISPORT | 04-01-2021 12:11