F1, Ferrari: il messaggio di Binotto a Vettel per il gran finale

Solo un mese fa Mattia Binotto fulminava Sebastian Vettel con queste parole, dopo il flop del tedesco nel Gran Premio di Portogallo: “Ci aspettiamo di più da un secondo pilota, le Ferrari sono uguali”. A distanza di 30 giorni è scoppiata invece la pace tra il team manager di Maranello e il quattro volte campione del mondo, per la prima volta a podio nel Gran Premio di Turchia.

“Sono molto contento per Sebastian – ha dichiarato Binotto al sito ufficiale della Formula 1 -. Penso che un podio per lui sia molto importante, essendo arrivato terzo. È stata una stagione difficile per lui. Penso che abbia iniziato, almeno ora a fine stagione, a stare bene in macchina e sta dando risultati migliori”.

La speranza del dirigente del Cavallino è che il tedesco chiuda nel migliore dei modi la sua avventura in Ferrari: “Penso che domenica abbia fatto un buon risultato. In partenza è stato molto costante, ha avuto un buon passo gestendo le gomme e difendendo le posizioni. Nell’ultimo giro ha fatto bene ed ha colto l’occasione. È fantastico per lui, è arrivato terzo, molto vicino a Perez. Sono felice per lui. Restano tre gare, speriamo di fare bene nella prossima”.

Binotto ha anche parlato delle prospettive della Rossa per il 2021: “Raggiungere Mercedes già nella prossima stagione è forse chiedere troppo, perché significherebbe guadagnare tra i 40 e i 50 Cavalli di potenza. Essere, però, alla pari di Renault e Honda sarebbe di per sé un notevole passo in avanti. Dobbiamo tener presente che per tutto il 2021 sarà consentita una sola specifica di motore, salvo piccoli dettagli. Non c’è margine di errore”

OMNISPORT | 23-11-2020 21:35