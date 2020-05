F1, Ferrari: indiscrezioni sul futuro di Mick Schumacher

Mick Schumacher potrebbe esordire in Formula 1 prima del previsto. Il pilota tedesco, figlio della leggenda Michael, è attualmente al suo secondo anno in Formula 2 con il team Prema, e dal 2019 è nella Ferrari Driver Academy, in attesa del grande salto nella classe regina.

Il classe 1999 potrebbe avere una chance già quest'anno, in vista del suo possibile impiego in Alfa Romeo nella prossima stagione: "Una strada valida per il futuro potrebbe essere l’Alfa Romeo. Kimi Raikkonen potrebbe presto finire la sua carriera e Antonio Giovinazzi non si è dimostrato così forte, quindi penso che un giovane pilota come Mick potrebbe avere una possibilità", ha detto lo zio Ralf Schumacher a Sky Deutschland.

Secondo l'ex pilota tedesco Nick Heidfeld, Mick starebbe addirittura già insidiando Giovinazzi per un posto in squadra: "La cosa positiva della famiglia Schumacher è che sanno esattamente cosa fare per non portare Mick in Formula 1 troppo presto. Dal mio punto di vista, però, il 2020 potrebbe essere già l’anno giusto. Non sarei sorpreso se lo vedessimo in macchina in questa stagione".

"Se farà un ottimo lavoro in Formula 2 e Giovinazzi avrà problemi ancora più grandi di quelli dell’anno scorso, non sarei sorpreso se Mick affiancasse Raikkonen già a metà campionato".

Schumi Jr nella scorsa stagione in Formula 2 ha vinto il Gran Premio d'Ungheria, piazzandosi al dodicesimo posto in classifica generale a fine anno.

SPORTAL.IT | 26-05-2020 14:03