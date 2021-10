F1, Gasly: "Abbiamo finito a 10 secondi dal podio, sono soddisfatto"

Il pilota dell’AlphaTauri Pierre Gasly si gode la bella performance nel GP di Turchia, concluso al sesto posto nonostante i 5 secondi di penalità per il contatto al primo giro con Alonso. Un ottimo risultato dopo due gare difficili che lo avevano visto costretto al ritiro o fuori dalla zona punti. Queste le sue parole:

“Sono davvero felice di aver terminato tra i primi sei, credo che questa sia probabilmente una delle nostre migliori performance della stagione, sopratutto che consideriamo le condizioni difficili della pista. Finire a soli dieci secondi dal podio, dopo una penalità di cinque secondi, è davvero un buon risultato – ha subito detto Pier a fine gara – l’incidente in curva uno è stato frutto di sfortunati eventi, mi sono ritrovato a sandwich tra Sergio [Perez] e Fernando [Alonso], ci siamo toccati leggermente, ma è stato abbastanza da far girare Alonso, per cui gli chiedo scusa. Dopo questo episodio, comunque, abbiamo avuto un buon passo e sono soddisfatto delle performance della vettura in questo weekend, è stato bello essere subito veloci sin dal venerdì“.

