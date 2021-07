F1, Gasly non vede l’ora di correre a Silverstone

A qualche giorno dal ritorno in pista a Silverstone, Pierre Gasly ha fatto il punto sul rendimento avuto dalla sua AlphaTauri nelle ultime gare disputate dimostrandosi soddisfatto delle sensazioni avute e dei risultati conseguiti.

“Mi ha fatto piacere poter fare una bella figura in Francia, davanti al mio pubblico. Anche il GP d’Austria è finito bene, anche se non è stato facile. Di contro, il GP della Stiria è finito subito per me, ma nel complesso stiamo facendo un buon lavoro di squadra, la macchina si comporta bene e tutto sembra andare per il verso giusto: spero potremo continuare così a Silverstone” ha dichiarato il pilota francese prima di parlare con grande curiosità di quello che accadrà in Inghilterra nel fine settimana.

“La più grande novità di questo weekend sarà la gara di sabato, ciò significa che avremo solamente una sessione di prove libere per settare la macchina prima delle qualifiche. È un cambiamento importante e sarà ancora più importante iniziare con un buon assetto di base.

Sono stato al simulatore per guardare tutti i possibili scenari della Sprint Qualifying Race. Dovrebbe essere divertente. ll nuovo format darà maggiore importanza alla vettura in assetto da gara e sappiamo che è lì che dobbiamo lavorare maggiormente”.

A prescindere dalle incognite dal diverso andamento che avrà il weekend, Gasly comunque tornerà a girare su quello che da sempre è uno dei suoi tracciati prediletti.

“Adoro Silverstone, è una delle mie piste preferite, in particolare il passaggio su Maggots e Becketts, una delle sequenze più emozionanti della stagione. Qui sorpassare risulta un po’ più difficile, ma l’anno scorso sono riuscito a fare qualche bella manovra, tipo quella nella lotta con Vettel all’esterno, alla curva a destra che precede la chicane.

Mi ha fatto piacere correre davanti al pubblico e per Silverstone avremo nuovamente le tribune piene, l’atmosfera sarà fantastica e non vedo l’ora di scendere in pista”.

OMNISPORT | 13-07-2021 12:57