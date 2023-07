F1 GP Austria: caos track limits, fioccano le penalità. Sainz e Hamilton perdono posizioni, il nuovo ordine d'arrivo

Classifica del Gran Premio di Austria completamente riscritta dopo il ricorso dell'Aston Martin e la revisione degli oltre 1200 track limits. Sainz beffato ancora, scivola indietro pure Hamilton

02-07-2023 22:05

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Incredibile coda al Gran Premio d’Austria, decima prova del Mondiale di F1 2023. L’ordine d’arrivo della gara è stato quasi completamente riscritto dalle penalità che sono arrivate in serata dopo il reclamo ufficiale della Aston Martin e la revisione della direzione corsa dei tantissimi track limits registrati durante la corsa. Ad avere la peggio Carlos Sainz, il pilota della Ferrari che aveva già pagato 5″ secondi durante la gara, e Lewis Hamilton. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e il nuovo ordine d’arrivo.

F1, GP Austria epilogo thrilling: track limits riscrivono tutto

L’ombra dei track limits continua a imperversare sul Gran Premio d’Austria. Colpi di scena in successione dopo un week end falcidiato dalle restrizioni del tracciato tra tempi cancellati, avvertimenti e penalità. Prima il reclamo della Aston Martin, poi la comunicazione ufficiale della FIA che ha accolto la protesta del team di Alonso e Stroll e si è messa a revisionare tutte le segnalazioni di track limits, qualcosa come 1200 (!) registrate durante tutta la gara.

“Queste penalità si rifletteranno sulla classifica finale” si legge nella nota della Fia. Detto fatto: a farne le spese 8 piloti che per il numero di infrazioni sommate (ogni 4 scattavano 5″ di penalità) si sono visti aggiungere altri secondi sul tempo totale. A farne le spese Carlos Sainz e Lewis Hamilton che si vedono aggiungere ben altre due penalità, quindi 10 secondi perdendo la loro posizione in classifica. Lo spagnolo della Ferrari perde il 4° posto, l’inglese della Mercedes il 6°: quindi Sainz chiude 6° ed Hamilton 8°.

GP Austria: le penalità totali inflitte post gara per track limits

La ratio utilizzata dai commissari di gara è stata questa: quattro passaggi oltre la linea bianca corrispondevano a una penalità di cinque secondi, mentre al quinto scattava una sanzione di dieci secondi. A causa dell’elevato numero di infrazioni commesse nel corso della gara, dopo aver raggiunto cinque episodi di track limit è stato applicato una sorta di azzeramento.

Sainz – 10 secondi

– 10 secondi Hamilton – 10 secondi

Gasly – 10 secondi

Albon – 10 secondi

Ocon – 30 secondi

Sargeant – 10 secondi

De Vries – 15 secondi

Tsunoda – 5 secondi

GP Austria: il nuovo ordine d’arrivo, Sainz beffato, pure Hamilton

Piove sul bagnato per Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari ha fatto una gran gara ma alla fine paga ancor più dazio, penalizzato dalle scelte Ferrari di strategia (se n’è pure lamentato dopo la corsa) e dai commissari che già gli avevano inflitto 5″. E che dire di Hamilton che durante la corsa si era lamentato ripetutamente dei track limits di Perez davanti a lui ed invece si becca 10 secondi oltre ai 5 già scontati in gara.

Ne beneficiano Lando Norris, Fernando Alonso e George Russell (rispettivamente quarto, quinto e settimo). Gasly perde un punto, scala dal nono al decimo posto in favore di Lance Stroll. Incredibile Ocon che ha preso qualcosa come mezzo minuto di penalità. Questo il nuovo ordine d’arrivo:

1) Max Verstappen

2) Charles Leclerc

3) Sergio Perez

4) Lando Norris

5) Fernando Alonso

6) Carlos Sainz

7) George Russell

8) Lewis Hamilton

9) Lance Stroll

10) Pierre Gasly

11) Alexander Albon

12) Zhou

13) Logan Sargeant

14) Esteban Ocon

15) Valtteri Bottas

16) Oscar Piastri

17) Nyck De Vries

18) Kevin Magnussen

19) Yuki Tsunoda F1: come cambiano le classifiche piloti e costruttori 1. Verstappen (Ola) punti 229

2. Perez (Mes) 148

3. Alonso (Spa) 131

4. Hamilton (GB) 106

5. Sainz (Spa) 82

6. Leclerc (Mon) 72

7. Russell (GB) 72

8. Stroll (Can) 44

9. Ocon (Fra) 31

10. Norris (GB) 24 Costruttori: 1. Red Bull punti 377 2. Mercedes 178 3. Aston Martin 175 4. Ferrari 154 5. Alpine 47 6. McLaren 29 7. Haas 11 8. Alfa Romeo 9 9. Williams 7 10. AlphaTauri 2

Mondiale F1: prossima tappa, c’è subito Silverstone

Se la MotoGP è in ferie, luglio è mese intenso per la Formula 1 che dopo la Stiria farà il più classico dei back to back, già la prossima settimana si torna in pista, in una pista storica come Silverstone, con il Gran Premio di Gran Bretagna.