F1, GP Austria: tutta la delusione di Lewis Hamilton

Grandissima delusione per il 7 volte Campione del Mondo Lewis Hamilton, che ha concluso questo sabato di qualifiche a Spielberg col 4° tempo dietro le due Red Bull di Verstappen e Perez (1° e 3°), ma anche alle spalle della McLaren di un sorprendente Lando Norris (2°). Un risultato inaspettato per Lewis, che sintetizza come la W12 prosegua nel suo momento non troppo scintillante.

Ecco il commento del britannico ai microfoni di Sky Sport:

“Ieri nel corso delle prove libere avevamo buone sensazioni, oggi invece le Red Bull hanno fatto due passi in avanti, noi invece abbiamo perso terreno. Confidavamo di poter chiudere a 1-2 decimi di distacco, ma non pensavamo certo di finire alle spalle anche della McLaren”.

Successivamente, Hamilton si lancia in un pronostico per la gara di domani:

“Penso che Max Verstappen avrà una domenica semplice. Le Red Bull hanno tantissima velocità e sono veramente forti. Io, dal mio punto di vista, dovrò combattere per superare Sergio Perez e Lando Norris, in una domenica nella quale dovrò limitare i danni”.

La grande notizia di giornata, tuttavia, è il prolungamento fino al 2023 del suo contratto con la Mercedes. Un rinnovo davvero importante:

“Diciamo che con questa firma ci siamo tolti di mezzo questo argomento nei prossimi mesi. Non dovremo parlarne più e saremo concentrati solo sulla pista, un aspetto importante. Avremo tanto lavoro davanti a noi, la strada da percorrere sarà complicata perchè non siamo messi benissimo rispetto ai rivali, ma non vogliamo certo mollare”.

