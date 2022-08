28-08-2022 16:35

Max Verstappen detta legge anche a Spa: il pilota della Red Bull, partito dalla quindicesima posizione nel Gran Premio del Belgio, dopo 12 giri è già primo, poi domina fino al traguardo, lasciando le briciole agli altri. Sul podio con lui c’è l’altra Red Bull di Sergio Perez e la Ferrari di Carlos Sainz. Sesto Charles Leclerc, penalizzato dalle difficoltà con le gomme e poi da una cervellotica scelta del muretto di Maranello.

Con questa vittoria, il campione del mondo ha ipotecato il Mondiale di Formula 1, aumentando ulteriormente il vantaggio su Charles Leclerc. Per la prima volta in questa gara si è vista anche una netta supremazia della monoposto Red Bull rispetto a quella Ferrari.

La scuderia di Maranello nel finale è incappata in un’altra figuraccia: nel tentativo di fare il giro veloce, Leclerc, quinto, è tornato ai box per montare le gomme soft. Ma il tentativo è andato poi a vuoto e il monegasco è stato invece penalizzato di 5 secondi per aver superato la velocità massima ai box, finendo così sesto dietro ad Alonso.

Subito fuori Lewis Hamilton dopo un contatto con Alonso.

F1, Gp Belgio: rimonta lampo di Verstappen, Leclerc sfortunato

Sainz scatta bene e mantiene la prima posizione, mentre alle sue spalle succede di tutto: Perez parte malissimo ma recupera la seconda posizione dopo un contatto tra Lewis Hamilton e Fernando Alonso (che dà dell’idiota all’inglese). Il sette volte campione del mondo è costretto al ritiro per perdita d’olio.

Dietro è imperiale la rimonta di Max Verstappen, partito quindicesimo al fianco di Charles Leclerc: entrambi recuperano velocemente e dopo appena un giro sono già in top ten. Quindi la sfortuna colpisce ancora il monegasco, che deve tornare ai box per una visiera a strappo che si è infilata nelle prese di raffreddamento dei freni.

Verstappen prosegue senza sosta la sua rimonta, si ritrova terzo dopo appena 8 giri, e prende il comando della corsa già al dodicesimo giro. Dopo il giro di pit stop, Sainz torna primo solo per poche tornate, prima di venire superato definitivamente dall’olandese campione del mondo al diciottesimo giro.

F1 Gp Belgio: cavalcata trionfale di Verstappen, Ferrari frenate dalle gomme

Verstappen, perfettamente a suo agio con la sua Red Bull, domina e vola verso la vittoria incontrastato. Alle sue spalle Sainz va in difficoltà con le gomme e viene superato da Perez, così anche Leclerc che, risalito fino alle prime posizioni, deve cedere il passo a Russell.

Dopo il secondo pit stop migliora la situazione delle due Ferrari, con Sainz che mantiene tranquillo la sua terza posizione, mentre Leclerc finisce sesto dietro Alonso dopo essere stato penalizzato di 5 secondi per aver superato la velocità massima in pit lane.

F1, Gp Belgio: l’ordine di arrivo

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+17.841

3 Carlos SAINZ Ferrari+26.886

4 George RUSSELL Mercedes+29.140

5 Fernando ALONSO Alpine+73.256

6 Charles LECLERC Ferrari+74.936

7 Esteban OCON Alpine+75.640

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+78.107

9 Pierre GASLY AlphaTauri+92.181

10 Alexander ALBON Williams+101.900

11 Lance STROLL Aston Martin+103.078

12 Lando NORRIS McLaren+104.739

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+105.217

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+106.252

15 Daniel RICCIARDO McLaren+107.163

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L

18 Nicholas LATIFI Williams1

out Bottas e Hamilton