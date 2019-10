F1, gp del Messico a Mexico city. La diretta-live

Ore 19.10 Manca un’ora all’inizio del Gran Premio.La prima fila vede le due monoposto della Ferrari. con Charles Leclerc scatterà in prima posizione davanti a Sebastian Vettel, Lewis Hamilton partirà in terza piazza proprio davanti a Max Verstappen penalizzato dopo aver conquistato la pole.

Amici di Virgilio Sport buonasera e benvenuti alla diretta live del Gran Premio del Messico di F1. Ci sono due Ferrari in prima fila che alle 20:10 scatteranno davanti a tutti. Questo dopo che ieri la direzione corsa ha tolto la pole position a Max Verstappen retrocesso di tre posizioni in griglia per non aver rallentato in regime di bandiere gialle dopo l’incidente di Bottas nel finale delle qualifiche. Ed allora Leclerc ancora in pole e Vettel al suo fianco. Terza piazza per Hamilton, in odore di titolo (gli servono 14 punti in più di Bottas), davanti appunto alle due Red Bull di Verstappen e Albon. Solo sesto Bottas, quarta fila per le McLaren di Sainz e Norris, e quinta per le due Toro Rosso di Kvyat e Gasly.

F1, la situazione in classifica piloti e classifica costruttori

Prima del gp del Messico, dopo 17 gran premi la situazione nelle due classifiche è ormai ampiamente definita. Nella classifica piloti Lewis Hamilton è nettamente al primo posto con 338 punti. L’anglo-caraibico della Mercedes non ha praticamente mai mancato l’appuntamento con i punti e ha vinto ben 9 gran premi. Ormai il suo quinto mondiale (il terzo di fila) è dietro la curva, a caccia di quei 14 punti in più di del compagno Bottas (274 punti), che gli regalerebbero il sesto titolo iridato. Al terzo posto il ferrarista Charles Leclerc con 223 punti, che deve mangiarsi le mani dopo il risultato non esaltante nel gp di Suzuka che lo ha allontanato dal secondo posto che comunque dista circa 50 punti. Al quarto posto appaiati a quota 212 punti ci sono l’altro ferrarista Vettel, che sembra essere uscito dal tunnel e l’olandese Verstappen della Red Bull. Nella classifica costruttori è ovviamente la Mercedes che domina con 612 punti; staccatissima la Ferrari che ha solo 435 punti, terza la Red Bull con 323 punti.

Le caratteristiche del gran premio del Messico

Il gran premio del Messico si corre sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Sono previsti 71 giri. Il tracciato è lungo 4,4km ed è a oltre 2200 m sul livello del mare. Ci sono 17 curve complessive (10 a destra e 7 a sinistra) e un rettilineo del traguardo lunghissimo, oltre 1 km che consente alle macchine di sprigionare tutta la propria potenza. Si tratta in generale di un gran premio molto tecnico e tra i più veloci del calendario con accelerazioni a tutta velocità e staccate violente. Da tenere sotto controllo le chicane dopo il rettilineo principale e le curve veloci nel tratto finale del circuito. Variabili interessanti sono la variabilità del tempo e l’altitudine. A oltre 2000 metri si teme soprattutto per l’aria rarefatta che rallenta il raffreddamento del motore per cui vengono adottate soluzioni aerodinamiche particolari simili a quelle che le scuderie adottano nei gp in località torride. la quota elevata potrebbe causare in generale sorprese per la tenuta dei motori. I consumi invece dovrebbero essere piuttosto contenuti. A dura prova anche l’efficienza dei freni che, sottoposti a un continuo utilizzo e con minore raffreddamento naturale, rischiano di surriscaldarsi.

VIRGILIO SPORT | 27-10-2019 19:00