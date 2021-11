F1, Gp Messico: le due Mercedes sono davanti. Leclerc va a sbattere

05-11-2021 19:46

Le due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton sono davanti a tutti dopo la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico. A Citta del Messico il finlandese è stato il più veloce di tutti con il tempo di 1’18″341, seguito dal campione del mondo.

F1, libere Gp Messico: Verstappen insegue Hamilton

Terzo il leader del Mondiale Max Verstappen, che deve difendere i dodici punti di vantaggio in classifica su Hamilton: l’olandese è staccato di due decimi da Bottas ma sembra allo stesso livello delle due Frecce Nere, anche per quanto riguarda il ritmo gara. Poi l’altra Red Bull di Sergio Perez e l’Alpha Tauri di Pierre Gasly.

F1, libere Gp Messico: incidente per Charles Leclerc

La Ferrari: non è certo cominciata nel migliore dei modi la tre giorni in Messico di Charles Leclerc. Il pilota monegasco, sceso in pista da poco, si è girato all’ultima curva colpendo con l’ala posteriore le barriere di protezione: il pilota del Principato è riuscito a rientrare ai box, dove gli è stato cambiato il retrotreno. Leclerc è tornato in pista nel finale della sessione ed ha chiuso settimo.

Carlos Sainz si è piazzato sesto e ha mostrato un buon passo gara, in ritardo le McLaren con Norris e Ricciardo fuori dai dieci.

F1: libere Gp Messico, i tempi (primi dieci)

1 V. Bottas Mercedes 1’18″341

2 L. Hamilton Mercedes 1’18″417

3 M. Verstappen Red Bull 1’18″464

4 S. Perez Red Bull 1’18″610

5 P. Gasly AlphaTauri 1’18″985

6 C. Sainz Ferrari 1’19″463

7 C. Leclerc Ferrari 1’19″667

8 F. Alonso Alpine 1’19″710

9 E. Ocon Alpine 1’19″759

10 S. Vettel Aston Martin 1’19″858

