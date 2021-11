F1, Gp Messico pronostici: Ferrari vuole l'exploit tra Max e Lewis

05-11-2021 12:18

Dopo la vittoria di Max davanti a Lewis nell’avvincente gara di Austin riprende la lotta Mondiale di Formula 1 tra Hamilton e Verstappen. Che si ripresentano al via del Gran Premio del Messico separati d 12 punti in classifica a vantaggio dell’olandese in questa lunga volata verso l’iride oramai a 5 gare dalla fine. A Mexico City oltre il solito discontinuo Bottas, cercherà gloria Perez da buon padrone di casa mentre paiono agguerrite le Ferrari di Sainz e Leclerc dopo i progressi mostrati nelle ultime gare e la fiducia di Binotto.

Gp Messico: Verstappen vs Hamilton, la sfida infinita

Torna il testa e testa tra Max Vestappen e Lewis Hamilton. Dopo la lotta distanza, per via delle penalizzazioni varie, in Russia e Turchia, l’olandese e l’inglese sono tornati ad affrontarsi direttamente nel Gran Premio degli Usa. Garantendo il solito spettacolo. Solo un corpo a corpo alla partenza, vinto da Hamilton ma la gara è stata targata Verstappen che ha sfruttato l’undercut per il sorpasso e resistito al ritorno nel finale di Lewis con gomme fresche. L’impressione è che il mondiale possa vincersi sui dettagli. I due sono alla pari per quanto riguarda la guida a livelli da paura, il pelo, e quant’altro. La Red Bull forse un filino meglio della Mercedes. Gli esperti di Libero Gioco per il week end messicano danno nettamente Max favorito: Hamilton quotato a 2,75; Verstappen invece dato a 1,75.

F1 Messico, la Ferrari ci crede: vittoria cercasi per Sainz e Leclerc

La Ferrari è attualmente quarta in classifica costruttori a 3,5 punti dalla McLaren. In quella piloti Charles Leclerc, sesto, paga un ritardo di 21 punti da Lando Norris, quinto. Ma soprattutto in un anno in cui, oltre Red Bull e Mercedes, han vinto anche Ricciardo e Ocon, la rossa di Maranello vorrebbe tornare al successo che manca dal 2019. Mattia Binotto ha detto che in Messico la monoposto dovrebbe essere più veloce che ad Austin dove pure Leclerc e Sainz sono andati bene, col monegasco a ridosso del podio in rimonta su Perez nel finale. A questo punto sarebbe bello, bellissimo, quasi un sogno, inserirsi nel contest per la vittoria. Ma dal dire al fare… il successo di Leclerc è infatti data a 15,00. comunque incoraggiante, mentre è improbabile l’exploit di Sainz a 50,00

Gp Messico: Perez padrone di casa a servizio di Max

Correrà in casa Sergio Perez che vorrebbe fare un regalo ai tanti messicani che accoreranno sugli spalti. Condizionale d’obbligo per Checo che dovrà anche guardare a possibili ordini di scuderia Red Bull per aiutare Max Verstappen nella corsa al titolo. Saprà ubbidire? Abituato invece da tempo, anni e anni, Valtteri Bottas. Forse anche per questo una vittoria del messicano non è proprio utopia anche per esperti di LiberoGioco che danno Checo a 15,00; meno fiducia nel finlandese, dato a 20,00. E la McLaren? Pare aver perso un po’ di smalto, con lei Lando Norris dato a 50,00 mentre Ricciardo torna nei ranghi, a 75,00.

