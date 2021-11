F1, Perez potrebbe non lasciar strada a Verstappen in Messico

03-11-2021 13:17

L’atteggiamento di Sergio Perez nel Gran Premio del Messico sarà certamente uno dei temi più discussi e dibattuti nel fine settimana di Formula Uno.

L’ex Force India infatti avrà a disposizione una macchina con cui puntare alla vittoria nel GP di casa ma, allo stesso tempo, potrebbe essere chiamato ad attenersi ai giochi di squadra per favorire la rincorsa mondiale del compagno Verstappen.

“Sarebbe incredibile arrivare sul podio, sarebbe il minimo per il mio Paese e la gente lo merita. Dalla prima volta che abbiamo corso qui ho ricevuto un sostegno enorme. Vincere sarebbe un sogno” ha dichiarato il classe 1990.

Costui però, essendoci appunto un titolo mondiale in ballo, è molto probabile che debba sottostare agli ordini di scuderia e quindi, qualora fosse necessario, essere anche obbligato a sacrificare le sue chance di vittoria.

“Difficile da dire ora. Vedremo in quale situazione ci troveremo nel corso della gara. Alla fine siamo piloti che lavorano per la squadra e l’obiettivo è la vittoria della squadra. Il bello di questo sport è che le decisioni vengono prese in pochissimi istanti”.

Perez ha parlato poi delle prime fasi della stagione quando ha dovuto faticare parecchio per portare la macchina nelle posizioni di testa.

“L’adattamento alla Red Bull mi è costato di più di quanto mi immaginassi, sono arrivato in un team e in una macchina molto diversi. Mi sto ambientando sempre meglio, anche se a metà stagione per 3-4 gare ci siamo allontanati dalla strada maestra facendo delle modifiche, che alla fine mi sono costate punti importanti” ha spiegato il messicano, pronto a spendersi nel weekend sia per la causa Max Verstappen che per la propria.

