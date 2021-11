F1, Binotto difende la Mercedes dalla Red Bull

01-11-2021 14:02

In F1 c’è un forte duello per il titolo tra Verstappen e Hamilton, che spesso termina in litigi e colpi di scena. Anche tra Red Bull e Mercedes il clima è teso, soprattutto dopo la Turchia, con il team austriaco che ha messo in evidenza un sistema di abbassamento del retrotreno presente sulle sospensioni posteriori della monoposto tedesca. In questo modo, secondo la Red Bull, la Mercedes riuscirebbe a essere più veloce in rettilineo.

Intervistato da Autosport, il team principal della ferrari Mattia Binotto ha preso una posizione chiara: “Sinceramente non sono interessato a queste discussioni, non le sto seguendo, anche se ne ho sentito parlare. In ogni caso, non vedo nulla di sbagliato o illegale in tutto ciò. Non sono nemmeno sorpreso da come si comporta la monoposto”.

Binotto è concentrato sul proprio lavoro: “Non abbiamo speso troppe energie su questo tema, anche perché abbiamo ben altre cose a cui pensare e che riguardano il nostro obiettivo di disputare un buon weekend. Ne parleremo ancora tra una settimana, una volta che avremo esaminato questo come una squadra. E se c’è effettivamente qualcosa dietro – ha concluso con una battuta – si tratta solo un fantasma che sta attraversando il paddock”.

