F1, Verstappen: "Pista Red Bull? Sulla carta"

04-11-2021 23:45

Max Verstappen in Messico vuole allungare su Hamilton, essendo la prossima gara di F1 considerata ottima per la Red Bull.

Il pilota olandese però fa una precisione: “Pista favorevole alla Red Bull? Sulla carta. Decidono sempre i dettagli, in teoria è una pista buona per noi, ma bisognerà lavorare sin dalle libere 1 e darci da fare per mettere a posto la macchina. Quanto è importante fare punti qui prima delle incognite Qatar e Arabia? Faremo del nostro meglio, voglio fare più punti possibile in ogni weekend”.

OMNISPORT