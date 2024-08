F1 Gp Olanda: Ferrari, mossa vincente di Leclerc e Norris riapre il Mondiale. La classifica piloti e costruttori

Cosa è successo nel Gp di Olanda con la vittoria di Lando Norris davanti a Verstappen e soprattutto il podio di Charles Leclerc e l'ottima gara Ferrari. Come cambiano classifica piloti e costruttori

Alzi la mano chi tra i più ottimisti ferraristi pensavano che una rossa potesse tornare dal Gran Premio d’Olanda con il podio. Forse solo Fred Vasseur. Ci è invece riuscito Charles Leclerc che ha fatto quel miracolo che ieri dopo le qualifiche aveva sottolineato potesse essere andare sul podio. La Ferrari che non ti aspetti anche con Carlos Sainz ha fatto un garone finendo quinto in gran rimonta. La vittoria di Lando Norris davanti a Max Verstappen è una liberazione per l’inglese e mette un po’ di pepe nella classifica piloti e costruttori.

Gp Olanda: la mossa vincente di Norris e Leclerc, Verstappen incassa

La svolta della gara al giro 18 quando Lando Norris ha superato senza troppi problemi Max Verstappen andando in testa al Gran Premio d’Olanda. Da quel momento in poi la McLaren dell’inglese ha avuto un altro passo sopperendo alla partenza “slow” che aveva consentito all’olandese di andare al comando. Da lì la vittoria di Lando non è mai stata in dubbio.

Ma c’è stata anche un’altra svolta della gara, quando Charles Leclerc al giro 24 anticipa l’unico pit stop della sua gara con la Ferrari che si gioca l’undercut sulla Mercedes di Russell ma anche sulla McLaren di Piastri. Il resto poi l’ha fatto il monegasco riuscendo nel finale a resistere al pressing dell’australiano che aveva decisamente un passo migliore della rossa ma mai capace di affiancare Leclerc. Ottima anche la gestione e la gara di Carlos Sainz, specie dopo non aver girato quasi mai sull’asciutto, il 5° posto è un ottimo risultato per il team in vista del Gp d’Italia.

La cronaca e il report del Gran Premio del Belgio

F1, nuova classifica mondiale piloti dopo il GP d’Olanda

Sono ora 70 i punti di differenza tra Verstappen e Norris. Leclerc resta al terzo posto.

Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 295 punti Lando NORRIS (McLaren) – 225 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 192 punti Oscar PIASTRI (McLaren) – 179 punti Carlos SAINZ (Ferrari) – 172 punti Lewis HAMILTON (Mercedes) – 154 punti Sergio PEREZ (Red Bull) – 139 punti

La classifica piloti completa

F1, la nuova classifica del mondiale costruttori dopo Zandvoort

Red Bull – 434 punti McLaren – 403 punti Ferrari – 370 punti Mercedes – 277 punti Aston Martin – 74 punti

F1: dopo la sosta tour de force, è già tempo di Gp Italia a Monza

Dopo un mese di sosta la F1 torna sui suoi ritmi. Ed è subito back to back. Il calendario del Mondiale 2024 manda tutto il circus a Monza per la seconda tappa nostrana, l’atteso Gran Premio d’Italia a casa Ferrari dove si spera la rossa possa prendersi più di qualche rivincita. Non vediamo già l’ora…