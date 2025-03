F1, Hamilton alla Ferrari fa ancora discutere: solo una scelta di marketing? Elkann mette fine alle polemiche

Sul fatto che l'approdo in Ferrari di Lewis Hamilton sia stata solo una mera operazione di marketing, John Elkann ha voluto spiegare perché queste sono illazioni infondate

C’è una domanda che continua ad aleggiare maliziosa sul colpaccio di mercato in F1 della stagione precedente, ovvero l’ingaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari. È stata solo un’operazione di marketing? Fu vera gloria? A fare chiarezza ci ha pensato direttamente il presidente del Cavallino John Elkann.

Hamilton si sente ancora competitivo

Presente ai test pre-stagionali in Bahrain, il numero 1 di Maranello ha voluto precisare la questione nel numero di Time che ha dedicato ad Hamilton la copertina e il servizio interno con intervista, in cui il sette volte campione del mondo di F1 ha dichiarato di sentirsi un 40enne ancora competitivo, con motivazioni ancora fresche e la possibilità di concentrarsi sulle gare e sulla ricerca della vittoria essendo scapolo e senza prole.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ex Mercedes, inoltre, ha aperto alla possibilità di correre anche nel prossimo decennio della sua vita. Insomma, non è alla fine giunto in Ferrari dopo tanta tregenda solo per fare la bella figurina.

Perché se è vero che solo comparendo con la tuta in rosso ha dato una bella spinta di immagine ed economica al marchio e agli sponsor collegati, è anche vero la pista lo chiamerà a tradurre l’immagine in risultati in modo tale che tutto questo volano non venga gettato alle ortiche.

Elkann mette fine alle polemiche

E così, tornando ad Elkann, il presidente di Ferrari ha assicurato al Time: “Ritengono davvero ingiusti alcuni commenti che sostengono che questa sia stata solo un’operazione di marketing“.

Per poi aggiungere: “La verità è che né Lewis né la Ferrari hanno bisogno di una cosa del genere. Noi siamo chiamati a vincere i Mondiali e fare grandi cose in pista. E se questo avverrà, tutto quello che riguarda ciò che è fuori dai circuiti arriverà di conseguenza. Le possibilità – ha affermato infine – sono illimitate”.

Il bilancio positivo di Hamilton nei test

Intanto Hamilton ha promosso la sua tre giorni a Sakhir (nonostante un bilancio per le rosse in chiaroscuro) a bordo della SF-25, parlando di sensazioni provate tra le migliori negli ultimi quattro anni.

Pur dovendosi adattare ad una nuova monoposto e una diversa power unit e settaggio, il britannico ha lodato gli aspetti tecnici della sua vettura, anche se ha ammesso che c’è ancora da lavorare sul suo stile di guida e sul suo approccio. E anche messo in guardia sul fatto che, dall’alto della sua esperienza, difficilmente ci si può affidare alla cartina tornasole delle prime sensazioni, anche se sono state positive.