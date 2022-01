F1, Hamilton aspetta la Fia. Prost: "Voglio essere ottimista"

11-01-2022 19:43

Dopo la vittoria di Verstappen, Lewis Hamilton è praticamente sparito dai radar della F1. Stando alle ultime indiscrezioni, il sette volte campione del mondo starebbe aspettando delle risposte concrete dalla FIA per quanto riguarda l’indagine interna sui fatti di Abu Dhabi. Il tempo però passa e, secondo alcuni, più la questione si allunga e più è difficile che Hamilton possa correre nel 2022, ipotizzando addirittura una pausa del pilota inglese.

Nel frattempo, il quattro volte campione del mondo Alain Prost ha detto la sua su Hamilton. Per il francese, Lewis è di fronte a una scelta 50 e 50: “Ha tanti motivi per continuare ad altrettanti per smettere – ha dichiarato l’ex pilota intervistato dal settimanale francese Le Journal du Dimanche – di sicuro l’aver mancato l’ottavo titolo iridato nel 2021 è stato un duro colpo da digerire, ma sarebbe triste non vederlo al via nel 2022″.

Ma Prost confida nel cambiamento della F1 per rivedere Hamilton in pista: “È difficile mettersi nei suoi panni. Voglio essere ottimista. Ci sarà un nuovo regolamento tecnico, con magari tre scuderie al vertice e 4-5 piloti in lotta per la conquista del titolo. Spero che sia una sfida che voglia vincere”.

OMNISPORT