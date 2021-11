F1, Hamilton avvisa Verstappen: "Sono più in forma che mai"

21-11-2021 17:15

In Qatar Hamilton ha vinto su Verstappen, riducendo così lo svantaggio nella classifica piloti a soli 8 punti quando mancano appena due gare alla fine della stagione di F1. Terzo Alonso, lontane le Ferrari.

Il sette volte campione del mondo, al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “È stata una gara in solitaria, avevamo bisogno di questi punti e sono molto contento del lavoro fatto dal team. I cordoli hanno fatto tanti danni, non so cosa sia successo agli altri”.

Hamilton sta attraversando un ottimo momento ed è riuscito a riaprire i conti con Verstappen quando tutto sembrava quasi perduto: “Arrivare qui e fare due vittorie di fila insieme a quella del Brasile fa capire i passi avanti. Sono molto contento della macchina, sono più in forma che mai. Ora vediamo cosa succede nelle prossime due gare” ha chiosato il pilota inglese, a caccia dell’ottavo titolo mondiale.

