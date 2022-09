F1, Hamilton: "Ricciardo dovrebbe correre. Monza ottima per i sorpassi"

08-09-2022 16:50

È giornata di parole a Monza prima del GP d’Italia. In conferenza stampa c’era anche Lewis Hamilton che ha subito commentato le voci su Daniel Ricciardo prossimo al passaggio in Mercedes con il ruolo di terzo pilota: “Ha troppo talento, dovrebbe correre e si è guadagnato questo diritto. Dovesse venire da noi sarebbe meraviglioso, ma se fossi il suo manager credo che correrebbe”.

Hamilton fa il tifo per l’australiano e ha avuto modo anche di parlare della sua gara dove partirà dal fondo della griglia con una nuova power unit: “È una pista veloce, storica, unica e con un pubblico incredibile. Un ottimo circuito per i sorpassi – così l’inglese -. Ho buone sensazioni perché abbiamo ridotto il divario. Il terzo motore di Spa è in riparazione e dovremo usare la quarta unità. Mi tocca rimontare il più possibile“.