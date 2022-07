F1, Hamilton: "Ringrazio il pubblico, oggi non mi aspettavo di essere così veloce"

10-07-2022 17:15

Lewis Hamilton riesce a portare la sua Mercedes fino al terzo posto, sfruttando anche il ritiro di Carlos Sainz nella parte finale della corsa. Il sette volte iridato sorride per questa prestazione al Red Bull Ring, mettendosi dietro sia il compagno di squadra George Russell, sia i ritirati Perez e Sainz.

Scattato dalla posizione numero otto in griglia, Sir Lewis compie una gara regolare e senza errori, riuscendo in questo modo a portarsi fino al podio. Queste le sue parole al termine della gara:

“Prima di tutto desidero salutare un pubblico davvero pazzesco (300.000 spettatori in tutto il fine settimana). A dire la verità non mi aspettavo di esere così competitivo, inoltre anche ieri nella Sprint Race ho faticato tanto, come in tutto il fine settimana. Oltre le difficoltà abbiamo trovato un terzo e quarto posto ragionando come squadra, dunque parecchi punti. Ok così, ma serve guardare avanti. Prima di tutto devo dire grazie al team per il bellissimo lavoro svolto nei giorni precedenti. Hanno rifatto da zero la mia monoposto dopo le qualifiche e ieri mattina me ne hanno messa in mano una completamente nuova. Serve continuare a lavorare, a migliorare e rimanere sempre all’erta”.