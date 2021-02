F1, Horner: “Ci aspettiamo che Perez lotti con Verstappen e che avvicini le Mercedes”

E’ stato l’uomo mercato tra i piloti, sicuramente una figura su cui la Red Bull punta davvero molto.

Il messicano Sergio Perez, che nella scorsa stagione ha chiuso la sua esperienza con la Racing Point iniziata nel 2014 con l’allora Force India, farà coppia con Max Verstappen. La scuderia di Milton Keynes, per bocca del team principal Chris Horner, crede che il talento di Checo sia importante per riuscire a ricucire parte del gap che attualmente vige con la Mercedes.

Purtroppo il tempo a disposizone per Perez sarà limitato ai tre giorni di test che si svolgeranno a Sakhir dal 12 al 14 marzo, per cui per il messicano servirà un naturale rodaggio.

“Sarà molto difficile per lui trovare subito la strada in un solo test – ha detto Horner a motorsport-total.com – Sergio ha il vantaggio di avere molta esperienza. Ovviamente ci aspettiamo che sia vicino a Max e che lo sfidi, proprio come abbiamo fatto con Daniel (Ricciardo) e Max per tre stagioni. Speriamo che Sergio possa giocare un ruolo davvero importante per la squadra nell’avvicinare entrambe le vetture alla Mercedes in modo costante”.

OMNISPORT | 18-02-2021 16:46