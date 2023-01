F1, Horner: “Mercedes sarà super motivata nella prossima stagione”

07-01-2023 15:25

Attenzione alle Mercedes, che hanno finito l’anno in crescendo ma che, dopo ben 8 anni, non hanno portato a casa alcun titolo. A mettere tutti in guardia è il team principal della Red Bull, Christian Horner, con la sua scuderia che invece ha vinto tutto nell’ultima stagione: “Mercedes motivata dalla sconfitta? Assolutamente sì. Questa è stata la prima volta che non hanno portato a casa un titolo in campionato in otto anni. Questo farà male a ogni singolo membro della squadra e sarà una motivazione”.

Ma di motivazioni da vendere ce ne sono pure in Red Bull: “Per i nostri ragazzi, che hanno vissuto un’esperienza simile per la prima volta in otto anni, questo risultato dà un gusto speciale e una volta che l’hai assaggiato non vuoi lasciarlo andare”.