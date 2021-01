F1: Iniziata ufficialmente l’avventura di Vettel in Aston Martin

Si scaldano i motori in vista dell’inizio della stagione di Formula Uno. Anche per Sebastian Vettel è ora di prendere per mano la nuova scuderia dell’Aston Martin che da quest’anno è rientrata nel Circus come costruttore, prendendo il posto in griglia della Racing Point.

Ad inizio settimana, Vettel, che lo scorso 13 dicembre ad Abu Dhabi ha chiuso la sua esperienza professionale con la Ferrari durata ben sei stagioni, si è diretto Oltremanica andando a visitare la fabbrica che si trova nei pressi del tracciato di Silverstone.

In quell’occasione ha discusso con il direttore tecnico Andrew Green e gli altri ingegneri per scambiarsi un primo punto di vista. Inoltre il quattro volte campione del mondo ha svolto la prova sedile, dedicando poi la giornata di martedì completamente al simulatore.

Vettel infatti per scendere in pista con l’Aston Martin dovrà aspettare – come da regolamento – i test invernali che si svolgeranno in Bahrain (in programma dal 12 al 14 marzo sulla pista di Sakhir, ndr), visto che il team inglese non dispone di una monoposto vecchia per effettuare delle prove private.

OMNISPORT | 22-01-2021 10:34