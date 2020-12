F1, la delusione di Russell: "Portata via due volte la vittoria"

George Russell non nasconde la profonda delusione per il nono posto al Gran Premio di Sakhir, del quale era stato a lungo il leader e poi perso per l’errore della Mercedes al pit stop e la successiva foratura.

“Sono stato felice, sono orgoglioso della mia gara. Ma sono anche incredibilmente deluso. Mi è capitato di vedermi portare via delle vittorie in carriera, ma il fatto che sia successo due volte nel corso di una sola gara è incredibile”, è stato il suo commento al termine del Gran Premio.

“Non so che dire, a volte correre è così. Se io sia o meno soddisfatto lo lascio dire a voi. Sono arrivato a questo fine settimana non sapendo esattamente come sarebbe andata. Quando ti presenti all’ultimo momento non è mai facile, anche se so di cosa sono in grado. Solo che arrivare così vicino alla pole position e poi trovarsi in testa alla gara significa che tutto era sotto controllo”, ha aggiunto il sostituto di Lewis Hamilton.

OMNISPORT | 06-12-2020 21:13