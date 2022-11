F1, la Haas non punterà su Schumacher: ipotesi altra categoria

14-11-2022 21:00

Il futuro di Mick Schumacher in Formula uno è sempre più in bilico. Manca infatti solo l’annuncio, previsto a ore: Nico Hulkenberg sarà compagno di Kevin Magnussen alla Haas la prossima stagione, per il figlio del grande Michael si profila un ruolo come terzo pilota o un impegno in un’altra categoria.

In difesa del nipote è intervenuto Ralf Schumacher, che ha criticato la Haas: “Non si può chiedere a un pilota di rispondere alla pressione, prendendosi dei rischi, ma mettendolo sotto pressione di nuovo se sbaglia. Una follia. Steiner deve iniziare a guardare a se stesso. Parla sempre degli errori degli altri, ma mai dei suoi. Anche la Haas come scuderia ha commesso tanti errori. Ha fatto grandi cose, ma anche errori. Diciamolo chiaramente. E l’armonia non c’è mai stata, manca. Questo non può che avere un effetto negativo per Mick. Non l’hanno supportato e gli serviva supporto“.

Negli ultimi giorni, è trapelata una notizia stuzzicante per il figlio della leggenda della Ferrari: Schumacher potrebbe finire come riserva in Mercedes. Resta comunque clamorosa l’uscita di scena di Mick, che in stagione ha centrato anche un sesto posto.