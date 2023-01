F1: la Williams si svela il 6 febbraio, è la prima scuderia

11-01-2023 15:41

La Williams 2023 si mostrerà a tifosi e appassionati lunedì 6 febbraio, alle ore 15 italiane. Lo ha comunicato la scuderia di Grove oggi. Verrà così presentata la FW45. L’obiettivo di partenza è fare meglio di un 2022 difficile.

È stato confermato come primo pilota Alex Albon, mentre la seconda guida non sarà più Nicholas Lafiti ma l’americano Logan Sargeant: era dal 2015 e da Alexander Rossi che non c’erano piloti a stelle e strisce nel circus. È un poriodo di transizione per il team dopo che se ne sono andati il team principal Jost Capito e il direttore tecnico Xavier Demaison. La scuderia inglese pare in difficoltà anche il possibile addio della proprietà, la Dorilton Capital, in quanto tre aziende che fanno capo proprio al fondo di investimento non sono più sponsor.