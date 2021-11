F1, Lando Norris: "Non ci aspettavamo il sesto posto"

20-11-2021 20:24

L’alfiere della McLaren Lando Norris commenta la qualifica del GP di Losail conclusa con il sesto posto sulla griglia di partenza:

“Sono molto contento di oggi – ha spiegato l’inglese – abbiamo fatto diversi miglioramenti dalle PL3 alle qualifiche, e non ci aspettavamo il sesto posto. Sono sicuramente soddisfatto, soprattutto perché non è stato un giro facile; infatti, credo sia stato uno dei miei migliori tentativi fatti in qualifica da molto tempo. Sono felice del mio lavoro e anche di quello complessivo portato avanti dalla squadra, che ci ha aiutato nel corso di questa giornata. In generale è stata dunque una performance positiva, pur non essendo riusciti a concretizzarla con la gomma media. Questo ci renderà la vita un po’ più difficile – ha aggiunto – ma abbiamo ancora una buona opportunità di segnare alcuni punti validi”.

Ricciardo invece, come spesso capita, ha svolto una qualifica peggiore e non partirà tra i primi 10. 13° la sua qualifica, alle spalle del ferrarista Leclerc:

“Ovviamente non è stata grande sessione in termini di posizione – ha ammesso – mi sarebbe piaciuto essere più competitivo, ed invece ho lottato per recuperare qualche decimo. Sembrava che li avessi trovati in certi settori, ed invece li ho persi altrove. Ho avuto quindi un po’ di stallo nelle zone in cui avrei potuto migliorare, e cercheremo di analizzare dove ho perso tempo. Credo che sia capitato un po’ ovunque, anche perché non ho commesso particolari errori o sbavature; manca solo quel mezzo decimo in più in alcune curve. Cercheremo di fare qualcosa domani dalla posizione di partenza – ha concluso – anche se siamo abbastanza lontani. Stasera vedremo quale strategia utilizzare”.

